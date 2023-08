Barroso é eleito presidente do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quarta-feira (9) o ministro Luis Roberto Barroso como o novo presidente da Corte, com posse prevista para o dia 28 de setembro. O ministro Edson Fachin será o vice-presidente do tribunal.

"A vida me deu a benção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja de fazer um país melhor e maior e, na medida do possível, disseminar o bem e a Justiça por todo o país. De modo que eu gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas", declarou Barroso.

Rosa Weber, atual presidente do Supremo, deixará o cargo em 2 de outubro, quando completa 75 anos e terá que se aposentar de forma compulsória. Ela deve deixar a Corte no fim de setembro.

"Eu sou abençoada por poder hoje anunciar a presidência do ministro Luís Roberto Barroso e do ministro Luiz Edson Fachin. Permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz e com todo o êxito, como eu tenho convicção absoluta de que será. Parabéns a ambos", disse a ministra.



