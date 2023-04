Barroso nega pedido de defesa e Torres deve continuar preso

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta sexta-feira (28) o pedido de liberdade do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso por suposta omissão durante os ataques de 8 de janeiro, em Brasília.

A defesa de Torres alegou no pedido que o agravamento do quadro psicológico do ex-ministro e o parecer da Procuradoria Geral da República são motivos válidos para garantirem a liberdade, porém, Barroso rejeitou a solicitação.

Foi apresentado um laudo psiquiátrico, feito no último sábado (22), que afirma que Torres “apresentou sintomas de alteração emocional, em aparente crise de ansiedade, chorando de forma compulsiva, relatando enorme saudade de seus familiares, em especial de suas filhas, expondo palavras e ideias sem nexo, e expos seu desanimo com a manutenção de sua vida”.

Logo após o pedido ser rejeitado, a defesa de Torres alegou que, ao saber da resposta, “o estado emocional e cognitivo do requerente [Torres], que já era periclitante, sofreu uma drástica piora”.

