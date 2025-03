A defesa da blogueira de 28 anos, presa entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7) no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, ingressou com um pedido de liberdade provisória na Justiça. A acusada, que não teve o nome divulgado, foi detida durante uma ação da Polícia Militar, realizada pela equipe da 11ª CIPM, por envolvimento com tráfico de drogas e receptação de veículo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três tabletes de cocaína no assoalho de um veículo Volkswagen Polo, conduzido pelo companheiro da blogueira, de 24 anos. Ambos teriam confessado, em entrevistas separadas, a prática de tráfico de drogas, conforme informado pela polícia.

Após a prisão, a PM deslocou-se até a residência do casal, localizada no bairro Jardim Pênfigo, onde foram apreendidas porções de maconha, mais de R$ 2.300,00 em dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O veículo foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

O casal foi conduzido ao Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), onde o flagrante foi formalizado. Eles devem ser apresentados à Justiça durante audiência de custódia, agendada para este sábado (8), no Fórum de Campo Grande.

Antecedentes

A reportagem apurou que a blogueira já possui anotações criminais, foi investigada por envolvimento com organização criminosa e registra passagens por tráfico de drogas, desacato, posse de drogas para consumo pessoal e injúria. O companheiro também possui anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, violência doméstica e corrupção de menores.

A defesa da blogueira argumenta que ela tem uma filha menor de 12 anos, que estaria sob os cuidados de terceiros, e solicita sua liberação para que possa cuidar da criança. A defesa sustenta que o crime pelo qual ela é acusada não envolveu violência ou grave ameaça e que há condições favoráveis para a concessão da liberdade provisória.

A defesa do companheiro também solicitou liberdade provisória, alegando que ele possui residência fixa, filhos menores e que já cumpriu suas penas anteriores. Além disso, a defesa alega que ele tem colaborado com as investigações e não representa risco à ordem pública.

Os pedidos de liberdade provisória serão analisados pela Justiça durante a audiência de custódia.

