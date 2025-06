Bloqueio de bens de investigados nas fraudes do INSS já chega em R$ 119 milhões

Após pedidos da Advocacia-Geral da União (AGU), a Justiça Federal determinou uma nova série de bloqueios de bens das empresas e sócios investigados por supostas fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o valor total bloqueado chegando em R$ 119 milhões.

Nessa segunda-feira (2/6), conforme divulgado pela AGU, a 7ª Vara Federal do Distrito Federal já havia determinado o bloqueio de R$ 23,8 milhões.

No total, foram bloqueados bens móveis e imóveis, incluindo ativos financeiros, de oito empresas e nove pessoas físicas, além de ser decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas e pessoas físicas.

A juíza decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros em cinco ações, com cada um envolvendo o bloqueio de até R$ 23,8 milhões, em decisões divulgadas nesta segunda-feira (2) e terça-feira (3).

