Bolsonaro coloca tornozeleira eletrônica e afirma ser vítima de "suprema humilhação"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a usar tornozeleira eletrônica nesta sexta-feira (18), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão impôs ainda outras medidas cautelares contra o ex-chefe do Executivo.

Pela determinação, Bolsonaro está proibido de sair de casa no período noturno, não pode utilizar redes sociais, se aproximar de embaixadas, nem manter contato com outros réus e investigados nos processos em tramitação no STF.

Após a colocação da tornozeleira, Bolsonaro comentou publicamente o episódio. “Suprema humilhação”, declarou. Durante a "batida" da Polícia Federal em sua residência, Bolsonaro confirmou a existência de dólares em espécie no local.

Segundo ele, o valor aproximado é de US$ 14 mil e a quantia seria legal. Sobre o contexto das investigações, afirmou: “Não tem menor dúvida que é perseguição”.

A defesa do ex-presidente também se pronunciou, em nota:

“A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”.

