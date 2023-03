Bolsonaro deve entregar joias ao TCU, afirma defesa do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU) as joias que recebeu de presente do governo da Arábia Saudita. A informação foi dada pelo novo advogado do ex-mandatário, Paulo Amador da Cunha Bueno, que assumiu sua defesa nesta segunda-feira (13).

O conjunto deverá ficar sob a guarda do TCU, e formado por um relógio, um anel, uma caneta, abotoaduras e uma masbaha, espécie de objeto similar a um rosário, usado tradicionalmente entre fiéis da religião islâmica, e é avaliado em R$ 500 mil.

Na última quinta-feira (9), o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes determinou que o Jair Bolsonaro e do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque prestassem depoimentos no caso das joias presenteadas.

Os objetos ficarão sob a guarda do Tribunal por tempo indeterminado, até que seja definido seu destino.

