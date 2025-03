Bolsonaro e aliados agora são réus por tentativa de golpe, decide STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado em 2022.

A decisão veio após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar uma denúncia formal. Segundo os ministros do STF, há indícios suficientes para que os acusados respondam a um processo penal. Isso significa que eles serão investigados mais a fundo e poderão ser condenados ou absolvidos ao final do julgamento.

Quem são os réus?

A denúncia inclui oito pessoas, que a PGR classifica como o “núcleo central” da tentativa de golpe:

- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

- Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

- Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça;

- Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens da Presidência;

- Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;

- Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil.

O que acontece agora?

Com a aceitação da denúncia, começa a fase chamada instrução processual. Isso significa que os réus serão interrogados e novas provas poderão ser coletadas. No final do processo, o STF decidirá se eles serão condenados ou absolvidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também