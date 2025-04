Bolsonaro é citado pelo STF ainda internado na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi citado nesta quarta-feira (23/4) por um oficial de Justiça do Supremo Tribunal Federal (STF) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o dia 12 de abril, para informá-lo formalmente sobre a abertura de ação penal devido a trama golpista.

A situação, no entanto, gerou revolta entre os aliados do ex-presidente, que por sua vez, acabou assinando a intimação no hospital.

Em nota, o STF explicou que a citação dos réus do chamado núcleo 1 da tentativa de golpe foi determinada em 11 de abril, e que até o dia 15, todos já haviam sido informados, menos Jair Bolsonaro, que está internado.

“Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça. A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, diz nota do STF.

