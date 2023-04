Bolsonaro prestará depoimento sobre atos golpistas nesta quarta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro irá depor à Polícia Federal, nesta quarta-feira (26), sobre seu envolvimento nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, que resultaram na invasão da sede dos Três Poderes, em Brasília.

Essa é a segunda vez, em menos de um mês, que Bolsonaro irá prestar depoimento na sede da corporação, em Brasília. No dia 5 deste mês, o ex-presidente prestou esclarecimentos sobre as joias que ganhou de presente do governo da Arábia Saudita.

O depoimento de amanhã foi marcado na última quinta-feira (20) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

