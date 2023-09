Bolsonaro se torna réu no TJDFT por incitação ao estupro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) por incitação ao crime de estupro contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) em 2014.

Na ocasião, Bolsonaro ainda era deputado e afirmou que não estupraria Maria do Rosário porque, na opinião dele, ela “é muito feia”.

A ação penal referente à incitação ao estupro foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), porém, ficou suspensa por anos na Corte.

Em junho deste ano, o ministro do STF Dias Toffoli decidiu que o caso deveria ser analisado pelo TJDFT, já que Bolsonaro não tinha mais foro privilegiado.

Em 1º de setembro, a 3ª Vara Criminal de Brasília recebeu a denúncia, tornando Bolsonaro réu na justiça do DF.

