Bolsonaro será ouvido pela PF na próxima quarta-feira

A Polícia Federal agendou para a próxima quarta-feira (26) o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível participação dele nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, em Brasília. A informação é do O Globo.

Bolsonaro é investigado no âmbito do inquérito que investiga a culpa dos chamados autores intelectuais dos atos antidemocráticos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a responsável por solicitar a oitiva na semana passada, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o ex-presidente fosse ouvido dentro de um prazo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também