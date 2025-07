Bolsonaro sofre operação da PF e terá que usar tornozeleira por ordem do STF

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta sexta-feira (18), uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente e na sede do PL, em Brasília, conforme divulgado pela CNN Brasil.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e também inclui a aplicação de medidas cautelares.

De acordo com informações da CNN, por determinação de Moraes, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica, cumprir recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.

Além disso, o ex-presidente está proibido de utilizar redes sociais, manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, bem como com outros réus e investigados.

A operação recebeu aval do STF após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e é baseada em investigações pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução da Justiça e ataque à soberania nacional.

