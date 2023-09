Bolsonaro teria se apropriado inadequadamente de 128 presentes, afirma TCU

Um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), cujo o portal Metrópoles teve acesso, revelou que cerca de 128 presentes recebidos por Bolsonaro de delegações estrangeiras durante seu governo deveriam estar no acervo público.

Segundo o Tribunal, 17 desses itens são de “elevado valor comercial”, que por esse motivo, “também deveriam ser incorporados ao patrimônio da União”.

“Além disso, não foram identificadas quaisquer fundamentações aptas a justificar a distribuição dos itens entre os acervos público (patrimônio da União) e documental privado do ex-presidente. Também foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados. Essas constatações são decorrentes de deficiências existentes no processo de trabalho correlato ao recebimento e à incorporação desses bens”, diz o documento.

Além disso, o relatório apontou que os outros 111 presentes não se encaixam no perfil de “itens personalíssimos”, ou seja, não poderiam ficar com o ex-presidente e seus familiares.

