segunda, 06 de outubro de 2025
Justiça

Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica

A defesa tentou um acordo para barrar o andamento do processo, mas não foi aceita, e a ação segue na Justiça Militar

06 outubro 2025 - 12h01Vinícius Santos
Bombeiro pertencia ao 3° GBM - Bombeiro pertencia ao 3° GBM -   (Foto: Clóvis Neto / Edição JD1 Notícias)

A Justiça Militar Estadual tornou réu um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) por crime de estelionato e por ação prejudicial à administração militar.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o militar, em junho de 2024, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve vantagem ilícita em detrimento do Corpo de Bombeiros.

Ele teria induzido a administração militar em erro ao exercer atividade remunerada durante o período em que estava de licença médica para tratamento de saúde. De acordo com o MPMS, o bombeiro estava trabalhando como motorista de aplicativo enquanto estava afastado oficialmente por motivos de saúde. 

A Corregedoria do CBMMS investigou a situação e obteve da empresa de transporte o histórico detalhado das corridas realizadas pelo sargento, incluindo data, hora, quilometragem percorrida, tarifas cobradas e trajetos, entre eles de Corumbá até a Bolívia.

Diante das provas, o MPMS move ação contra o militar, que se tornou réu após a Justiça Militar aceitar a denúncia. A defesa do bombeiro tentou impedir o prosseguimento da ação por meio de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas o MPMS se manifestou contrariamente, solicitando que o processo siga.

O réu agora terá prazo para apresentar sua defesa na Justiça Militar.



