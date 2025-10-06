Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica

A Justiça Militar Estadual tornou réu um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) por crime de estelionato e por ação prejudicial à administração militar.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o militar, em junho de 2024, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve vantagem ilícita em detrimento do Corpo de Bombeiros.
Ele teria induzido a administração militar em erro ao exercer atividade remunerada durante o período em que estava de licença médica para tratamento de saúde. De acordo com o MPMS, o bombeiro estava trabalhando como motorista de aplicativo enquanto estava afastado oficialmente por motivos de saúde.
A Corregedoria do CBMMS investigou a situação e obteve da empresa de transporte o histórico detalhado das corridas realizadas pelo sargento, incluindo data, hora, quilometragem percorrida, tarifas cobradas e trajetos, entre eles de Corumbá até a Bolívia.
Diante das provas, o MPMS move ação contra o militar, que se tornou réu após a Justiça Militar aceitar a denúncia. A defesa do bombeiro tentou impedir o prosseguimento da ação por meio de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas o MPMS se manifestou contrariamente, solicitando que o processo siga.
O réu agora terá prazo para apresentar sua defesa na Justiça Militar.
