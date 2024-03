Bonito recebe atendimentos da Carreta da JustiÃ§a nos dias 14 e 15 de marÃ§o

A unidade móvel do Tribunal de Justiça de MS estará em Bonito, estacionada em frente à Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Santana do Paraíso, 875, nesta quinta e sexta-feira, dias 14 e 15 de março.

Entre os serviços ofertados, a população pode solicitar esclarecimentos jurídicos gratuitos; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda, investigação de paternidade e modificação de guarda, e muito mais.

Os trabalhos em Bonito serão coordenados pela juíza Tatiana Decarli, designada pela Presidência do TJMS, com competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante as jornadas da Carreta da Justiça.

O calendário completo de 2024 das jornadas da Carreta da Justiça, bem como a lista dos documentos necessários para acionar os serviços judiciais oferecidos e demais informações, podem ser encontradas no endereço https://www.tjms.jus.br/carreta-da-justica ou pelo telefone 67 98462-8249.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também