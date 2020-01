Briga no Jatobá - Audiência de conciliação sobre “expulsão” de piloto será em março

A audiência de conciliação sobre a “expulsão” do piloto, Jonas Mongenot Júnior, que destruiu o apartamento do advogado, Munir Jorge, no primeiro dia do ano está marcada para o dia 5 de março.

A defesa do condomínio entrou com ação de afastamento do piloto alegando, entre outros argumentos, que Jonas seria um “morador problemático” e que os “moradores têm medo de conviver com ele”. Consta na petição também que a esposa de Jonas ligou para o advogado de defesa do condomínio, Christopher Scapinelli, manifestando interesse da família em deixar o local sem a necessidade de expulsão.

Scapinelli explicou ao JD1 Notícias que, com a atitude da mulher de Jonas, o condomínio decidiu pedir a conciliação para evitar o afastamento de forma imediata. “Não tem qualquer questão pessoal envolvida e não querem persegui-los, mas a decisão da assembléia foi tomada e a gestão precisa cumprir o que foi votado”, informou o advogado.

Ainda segundo a defesa do condomínio, se a família Mongenot confirmar em audiência o interesse, será feito um acordo com prazo para desocupação e homologado pelo juiz. “Se não houver, o processo segue normal o trâmite com a análise do pedido de liminar”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também