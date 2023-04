Caixa pagará R$ 10 milhões ao MPT para encerrar processo de assédio com Guimarães

A Caixa Econômica Federal fechou um acordo com o Ministério Público do Trabalho para encerrar o processo que investigava casos de assédio sexual e moral na instituição que envolvem o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães.

O acordo foi efetivado nesta quarta-feira (26) e prevê o pagamento de R$ 10 milhões por parte da Caixa, que também deverá seguir uma lista de obrigações para coibir novos casos de assédio.

A instituição deverá incluir em seu código de ética e conduta definições claras sobre os deveres de seus colaboradores para não consentir ou tolerar situações de assédio.

Além disso, o banco deverá oferecer treinamento período, pelo menos uma vez por ano, sobre seu código de conduta, com orientações aos funcionários sobre como evitar e agir em casos de assédio.

O banco também deverá divulgar mensalmente, na internet, quantas denúncias envolvendo assédio e discriminação foram registradas no mês, entre outras medidas.

