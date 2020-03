Câmara de Vereadores fecha por tempo indeterminado em Dourados

A Câmara de Vereadores de Dourados suspendeu as atividades por tempo indeterminado por causa da pandemia de coronavírus segundo o decreto publicado nesta segunda-feira (23).

De acordo com o Dourados News, todas as atividades internas e de atendimento ao público, como sessões plenárias, reuniões de comissões e da Mesa Diretora ficam paralisadas.

De acordo com o presidente da Casa, Alan Guedes (PP), a decisão, adotada devido à pandemia declarada no dia 11 deste mês pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tenta impedir a disseminação do coronavírus na sede do Poder Legislativo, ambiente de grande circulação e aglomeração de pessoas.

Segundo o presidente da Câmara, havendo necessidade de votação de projetos de lei ou outras matérias relacionadas à pandemia, a Câmara convocará sessão extraordinária que poderá ser feita a qualquer hora do dia de forma remota, permitindo que os vereadores votem de casa.

O decreto também suspende todos os prazos em trâmite nos projetos e processos internos da Câmara e processos licitatórios, que serão remarcados após a retomada das atividades, em data ainda indeterminada.

As comunicações urgentes poderão ser feitas através do e-mail [email protected] ou telefone (67) 98467-8579.

