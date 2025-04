Campo-grandense acusado de matar taxista com 38 facadas em Portugal é absolvido

Weslley Ribeiro Primo, de 30 anos, foi absolvido nesta terça-feira (29) da acusação de matar o taxista Virgílio da Silva Cabral, de 66 anos, com 38 facadas. O crime aconteceu em Lisboa, Portugal, no ano de 2014.

Essa foi a segunda vez que o réu foi julgado pelo caso. Ele já havia sido absolvido em 2017, mas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul recorreu e conseguiu a anulação daquele julgamento, o que levou a novo júri popular.

No julgamento mais recente, por quatro votos a dois, o Conselho de Sentença decidiu novamente pela absolvição. A defesa alegou legítima defesa, afirmando que Weslley teria reagido a uma tentativa de agressão sexual, entre outras.

Com base na decisão do júri, o juiz Carlos Alberto Garcete, presidente do 1º Tribunal do Júri, julgou improcedente a acusação do Ministério Público e proferiu sentença absolutória.

