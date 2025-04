Cantor Leonardo processa frigorífico da "Picanha do Mito"

O cantor Leonardo entrou com uma ação judicial contra o Frigorífico Goiás, localizado em Goiânia, no estado que dá o nome ao estabelecimento, conhecido pela polêmica envolvendo a “Picanha do Mito” durante as eleições de 2022.

Segundo o processo, protocolado no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o cantor afirma que sua imagem está sendo utilizada pelo frigorífico para a divulgação de produtos, sem sua autorização.

Na ação, movida por Leonardo e a empresa Talismã, da qual ele é dono e que detém os direitos de imagem do cantor, é pedido uma indenização de R$ 600 mil pelo dano causado. “A empresa requerida tem se utilizado de forma ilegítima e desautorizada das imagens do ‘cantor Leonardo’ para auferir lucro de forma indevida”, diz a petição.

A situação teve início em 2020, quando o sertanejo recebeu de presente, em sua casa, uma caixa com peças de carnes para churrasco do Frigorífico Goiás, e como forma de agradecimento, fez uma publicação nas redes sociais, segurando a caixa.

A publicação chegou a ser repostada no perfil da empresa na época, no entanto, segundo ata notarial registrada em cartório, o frigorífico segue utilizando a imagem do sertanejo para promover, sem sua autorização, a venda de kits de churrasco na rede social e no site da empresa.

A defesa do cantor afirma que o perfil da empresa chegou a ser denunciado, assim como foram feitas tentativas de contato, no entanto, não houve resposta.

Os advogados pedem tutela de urgência para o caso, ou seja, que a empresa deixe de usar a imagem do cantor antes mesmo do julgamento do mérito. “Absurdo Excelência, uma empresa de tão alta reputação locupletar-se às custas da boa fama e renome que o artista Leonardo construiu ao longo de sua vida profissional, circunstâncias com as quais não podemos concordar, e o Judiciário deve rechaçar”, afirmaram os advogados do cantor.

