Justiça

Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande

Elcione Fernandes Trindade, 45 anos, responde a júri popular nesta sexta-feira

12 setembro 2025 - 09h54Vinícius Santos
Arma periciada no processo Arma periciada no processo   (Foto: Reprodução)

Elcione Fernandes Trindade, 45 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (12), acusado de matar a tiros Cleiton José Cardoso Pereira, 38 anos, em uma fazenda em Campo Grande. 

O crime ocorreu em 2 de novembro de 2019, por volta das 17h, na Fazenda Soberana, localizada na zona rural da MS-040.

De acordo com o processo, o acusado trabalhava como capataz e a vítima era gerente do local. A investigação aponta que o homicídio foi motivado por uma discussão, após Cleiton questionar Elcione sobre suas obrigações na fazenda.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Elcione surpreendeu a vítima e efetuou disparos de arma de fogo pelas costas, sem possibilidade de reação.

O réu confessou o crime durante a fase de investigação e instrução processual.

O caso é julgado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. O Conselho de Sentença vai decidir se Elcione será condenado ou absolvido.

