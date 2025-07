"Caroço" é preso na Capital por assassinato cometido em 2009 no Carandiru

A Polícia Civil prendeu no último sábado (19) Fabricio Mansano Lima, o “Caroço”, de 36 anos, condenado por um homicídio ocorrido em 2009, na região conhecida como Carandiru, em Campo Grande. A captura foi realizada por investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na área Central da Capital.

Fabricio foi condenado a 15 anos de prisão por matar Wellington Nilson da Silva, a tiros, no dia 14 de setembro de 2009, por volta das 18h, na Rua Jamil Basmage, no Residencial Atenas — área então ocupada irregularmente.

A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. A condenação foi fundamentada no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, que trata de homicídio qualificado.

Mesmo com a condenação, o réu permaneceu foragido por vários anos. Agora, caberá à Justiça avaliar se o crime prescreveu ou não, devido ao tempo decorrido desde o fato.

Outro nome relacionado ao caso em 2009 é Rodrigo de Mendonça Rosa, o “Belo”, então menor de idade. Ele chegou a ser acusado de envolvimento no crime. Em 2022, já adulto, foi executado com diversos tiros na noite de 9 de outubro, no bairro Nova Lima.

Os acusados pela morte de “Belo” foram presos, mas acabaram impronunciados e soltos em dezembro de 2023. A decisão foi do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que rejeitou a acusação e não levou o caso a julgamento popular.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também