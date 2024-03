Carreta da JustiÃ§a atende em Guia Lopes da Laguna nesta quinta e sexta-feira

Sarah Chaves, com informações do TJMS

Os serviços da Carreta da Justiça do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul chega em Guia Lopes da Laguna nesta quinta-feira (21) e sexta (22) em frente ao prédio da prefeitura.

Entre os serviços oferecidos pela Vara da Justiça Itinerante - Carreta da Justiça, estão a solicitação gratuita de esclarecimentos jurídicos; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda, investigação de paternidade e modificação de guarda, e muito mais.

Os trabalhos em Guia Lopes da Laguna serão coordenados pela juíza Tatiana Decarli, designada pela Presidência do TJMS.

Como resultado da última rota da Carreta da Justiça em Bonito, nos dias 14 e 15 de março, foram atendidas 579 pessoas. Foram abertas 91 ações, das quais 85 delas trataram de reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento. Também houve ações de divórcio, conversão de separação judicial em divórcio e dissolução de união estável.

A Defensoria Pública registrou 15 atendimentos e o total de agendamentos, informações e orientações em geral prestados pela unidade móvel do TJMS foi de 202 ocorrências. A Vara da Justiça Itinerante tem jurisdição em todo o Estado de MS, com competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante as jornadas da Carreta da Justiça.

O calendário completo de 2024 das jornadas da Carreta da Justiça, a lista dos documentos necessários para acionar os serviços judiciais oferecidos e demais informações, podem ser encontradas no endereço https://www.tjms.jus.br/carreta-da-justica ou pelo telefone 67 98462-8249.

