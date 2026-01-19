Carreta da Justiça retoma atendimentos e inicia calendário de 2026 em Alcinópolis; confira rota

A Carreta da Justiça retomou os atendimentos nesta segunda-feira (19) em Alcinópolis, marcando o início do calendário de 2026 da unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ao longo do ano, o serviço itinerante vai percorrer 24 municípios que não possuem comarca instalada.
A estrutura oferece atendimento gratuito à população, com análise de ações cíveis, criminais e demandas dos Juizados Especiais, evitando que moradores precisem se deslocar para outras cidades em busca de serviços judiciais.
Confira as datas divulgadas para 2026:
Alcinópolis: 19 e 20 de janeiro
Figueirão: 22 e 23 de janeiro
Paraíso das Águas: 2 e 3 de fevereiro
Jaraguari: 5 e 6 de fevereiro
Caracol: 16 e 17 de março
Guia Lopes da Laguna: 19 e 20 de março
Corguinho: 13 e 14 de abril
Rochedo: 16 e 17 de abril
Selvíria: 25 e 26 de maio
Santa Rita do Rio Pardo: 28 e 29 de maio
Ladário: 15 e 16 de junho
Bodoquena: 18 e 19 de junho
Japorã: 27 e 28 de julho
Douradina: 30 e 31 de julho
Juti: 17 e 18 de agosto
Laguna Carapã: 20 e 21 de agosto
Paranhos: 14 e 15 de setembro
Vicentina: 17 e 18 de setembro
Novo Horizonte do Sul: 19 e 20 de outubro
Taquarussu: 22 e 23 de outubro
Tacuru: 9 e 10 de novembro
Jateí: 12 e 13 de novembro
Aral Moreira: 30 de novembro e 1º de dezembro
Antônio João: 3 e 4 de dezembro