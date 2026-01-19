Carreta da Justiça retoma atendimentos e inicia calendário de 2026 em Alcinópolis; confira rota

A Carreta da Justiça retomou os atendimentos nesta segunda-feira (19) em Alcinópolis, marcando o início do calendário de 2026 da unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ao longo do ano, o serviço itinerante vai percorrer 24 municípios que não possuem comarca instalada.

A estrutura oferece atendimento gratuito à população, com análise de ações cíveis, criminais e demandas dos Juizados Especiais, evitando que moradores precisem se deslocar para outras cidades em busca de serviços judiciais.

Confira as datas divulgadas para 2026:

Alcinópolis: 19 e 20 de janeiro

Figueirão: 22 e 23 de janeiro

Paraíso das Águas: 2 e 3 de fevereiro

Jaraguari: 5 e 6 de fevereiro

Caracol: 16 e 17 de março

Guia Lopes da Laguna: 19 e 20 de março

Corguinho: 13 e 14 de abril

Rochedo: 16 e 17 de abril

Selvíria: 25 e 26 de maio

Santa Rita do Rio Pardo: 28 e 29 de maio

Ladário: 15 e 16 de junho

Bodoquena: 18 e 19 de junho

Japorã: 27 e 28 de julho

Douradina: 30 e 31 de julho

Juti: 17 e 18 de agosto

Laguna Carapã: 20 e 21 de agosto

Paranhos: 14 e 15 de setembro

Vicentina: 17 e 18 de setembro

Novo Horizonte do Sul: 19 e 20 de outubro

Taquarussu: 22 e 23 de outubro

Tacuru: 9 e 10 de novembro

Jateí: 12 e 13 de novembro

Aral Moreira: 30 de novembro e 1º de dezembro

Antônio João: 3 e 4 de dezembro

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também