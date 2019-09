Caso Danúbio Azul – Claudinei, comparsa de Nando, vai a júri popular pela morte de Malu

Claudinei Augusto Orneles Fernandes será julgados na próxima quinta-feira (5) pela morte de Aparecida Adriana da Costa, a Malu. Ele é acusado de, junto com Luiz Alves Martins Filho, o Nando, assassinar a jovem.

De acordo com a denúncia, na noite do dia 2 de agosto de 2014, nas proximidades do “lixão” [aterro localizado na rua dos Astronautas, Jardim Veraneio] os acusados juntamente com um adolescente mataram a Malu.

Eles teriam agredido a menina com uma correia de máquina de lavar roupas, a estrangulado e, em seguida, o adolescente teria utilizado de um instrumento perfurante e desferido golpes contra a vítima. Segundo a acusação, o crime teria sido cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima estaria praticando furtos na região.

Após o homicídio, narra a denúncia que os acusados esconderam o corpo da vítima embaixo de folhas e restos de material de construção, deixando-a em local que era utilizado como descarte de entulhos, com a finalidade de ocultar o corpo.

Claudinei será submetido a júri popular acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, dissimulação, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O réu responde ao processo preso preventivamente.

