Caso de assassinato no Tiradentes é arquivado sem suspeitos identificados

A vítima, Samuel de Abreu Carvalho, foi morta em 26 de abril de 2024

13 outubro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Samuel de Abreu Carvalho - Samuel de Abreu Carvalho -   (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu arquivar as investigações sobre a morte de Samuel de Abreu Carvalho, 23 anos, assassinado com tiro no pescoço na madrugada de 26 de abril de 2024, na rua Bela Cintra, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo a 20ª Promotoria de Justiça, não foram encontrados elementos suficientes para oferecer denúncia contra qualquer suspeito. A promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani determinou o encerramento do caso, ressaltando a falta de justa causa para o prosseguimento judicial.

A promotoria informou que, caso haja discordância quanto à decisão de arquivamento, a vítima ou seu representante legal poderá solicitar revisão diretamente ao MPMS dentro de 30 dias, contados da notificação ou da publicação do edital no Diário Oficial. 

O pedido pode ser feito por simples petição, sem necessidade de advogado ou defensor público, podendo incluir novos fatos, diligências ou testemunhas que ajudem na elucidação do caso.

Com isso, a investigação sobre a morte de Samuel de Abreu Carvalho está oficialmente encerrada, sem a abertura de processo judicial contra qualquer suspeito. Em caso de recurso, devem ser apresentados novos elementos; caso contrário, o arquivamento permanece definitivo.

