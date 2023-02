Caso de assédio sexual de Marquinhos ficará em sigilo

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu, nesta segunda-feira (6), impor sigilo no processo que investiga o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad por assédio sexual. A decisão foi publicada no Diário da Justiça de hoje.

O pedido foi feito pela defesa de Marquinhos, que alega que houve acesso à informações do processo por terceiros. Na determinação, a Justiça entendeu que o pedido assegura o direito a intimidade dos envolvidos, tanto do réu quanto das vítimas.

“Diante da manifestação defensiva, comprovando acesso a informações do processo, por terceiros e segredo de justiça já estabelecido para assegurar o direito à intimidade dos envolvidos - réus e vítimas - determino que o presente feito tramite também sob sigilo externo”, diz o texto com a determinação.

Além do pedido, as advogadas do ex-prefeito, Rejane Alves de Arruda e Andréa Flores, também entraram com a petição de absolvição sumária de Marquinhos, que será analisada.

Assédio

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi denunciado ano passado por quatro mulheres, que afirmaram que foram vítimas de assédio sexual, com os casos ocorrendo a partir de 2003.

Na época, Marquinhos chegou a admitir que teve relações extraconjugais, mas negou que tenha cometido qualquer crime.

Logo após lançar sua candidatura ao governo do Estado, outras 16 mulheres denunciaram o ex-prefeito à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Das denúncias, algumas foram arquivadas e três inquéritos policiais foram trancados.

Atualmente Marquinhos responde por assédio sexual e crimes contra a dignidade sexual de sete mulheres. O processo tramita na 3ª Vara Criminal da Capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também