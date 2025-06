Caso Rhennan: acusado de emprestar arma para assassinato vai a júri nesta quinta

Diego Laertes Vieira Vasconcelos, de 26 anos, é julgado nesta quinta-feira (5) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de participação no assassinato de Rhennan Matheus Oliveira Tosi, de 19 anos, morto na noite de 30 de outubro de 2021, em uma área conhecida como estacionamento do Aquário do Pantanal, atualmente Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena, bairro Chácara Cachoeira, na Capital.

O crime aconteceu durante uma noite de aglomeração e baderna no local, marcado por encontros de jovens e manobras perigosas com motocicletas, conhecidas como “zerinho”. Durante uma confusão, Rhennan foi atingido por um tiro no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu cerca de uma hora depois, na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme a acusação, Diego Laertes não efetuou o disparo, mas teria emprestado a arma utilizada no crime. Por isso, é apontado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul como responsável por fornecer o meio necessário para a prática do homicídio.

Inicialmente, Diego foi absolvido em primeira instância [impronunciado]. No entanto, o Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acatou o recurso, determinando que o réu também fosse submetido a julgamento popular.

O outro acusado no caso, Jhonny de Souza da Mota, já foi julgado e condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. O julgamento de Diego ocorre por videoconferência, direto da unidade prisional de Jataí, em Goiás. A sessão acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete.

