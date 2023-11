Caso Rikelmy: mandante e executores vão a júri popular em Campo Grande

Lucas Pablo da Silva Lemos, de 28 anos, acusado de ordenar o assassinato de Rikelmy Lorran Figueiredo Toguiciole, de 22 anos, será julgado no 1º Tribunal do Júri em Campo Grande. O crime, ocorrido em 21 de maio de 2022, no cruzamento da Rua Gerbera com a Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, no Bairro Aero Rancho, resultou na morte de Toguiciole.

Além de Lucas, apontado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) como o mandante, dois executores, José Ribamar Gonçalves Carvalho da Hora e Marcos Vinícius de Oliveira Silva, também enfrentarão o julgamento. A sessão está marcada para 27/02/2024 às 08:00h.

Segundo a acusação, um dia antes do homicídio, Rikelmy publicou uma foto em suas redes sociais ao lado de uma mulher que, seria ex-companheira de Lucas Pablo da Silva Lemos. Lucas ordenou que a imagem fosse apagada sob ameaça de morte, e a ordem foi cumprida. Posteriormente, Lucas teria contratado os executores mediante pagamento para assassinar Rikelmy.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) revelou que Lucas, identificado como o mandante do crime, está foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto. A intimação para a sessão de julgamento foi publicada no Diário de Justiça de MS, assinada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida.

