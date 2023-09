Caso Sophia: Após assumir processo, juiz Aluízio marca audiência para dia 28

Titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o juiz Aluízio Pereira dos Santos assumiu recentemente o caso Sophia, menina de 2 anos morta supostamente pelo padrasto. Após mudanças, uma próxima audiência já foi marcada para o dia 28 de setembro, quando os acusados deverão ser ouvidos.

"Fiz um despacho no processo da Sophia, aceitando a declinação do processo, indeferi os pedidos de diligências, dispensei os depoimentos das médicas por desnecessários e já marquei audiência para este mês, para ouvir a única testemunha de defesa e o interrogatórios dos acusados. Também retirei o sigilo externo, exceto nos casos que menciono", detalhou o juiz Aluízio, sobre os próximos passos do caso que ganhou repercussão nacional.

O caso, que antes estava com o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, sofreu alterações após polêmica envolvendo o juiz e um dos advogados de defesa do padrasto da vítima, o acusado Christian Campoçano Leitheim.

Na semana passada, o juiz Garcete se considerou suspeito por “motivo de foro íntimo” e mandou o processo sobre a morte da menina para a 2ª Vara.

No documento protocolado no processo em 31 de agosto, o magistrado declarou sua suspeição e determinou a redistribuição do caso, sem dar detalhes dos motivos. “A comunicação também será feita ao Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 45, inciso VII, do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso do Sul”, esclareceu.

