Caso Sophia: após polêmica, juiz se diz suspeito e deixa processo

Depois de expulsar o advogado de defesa de Christian Campoçano Leitheim - padrasto da vítima Sophia Jesus Ocampo, assassinada em janeiro de 2023 - da 2ª audiência de instrução do caso, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida se considerou suspeito por “motivo de foro íntimo” e mandou o processo sobre a morte para a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

No documento protocolado no processo nessa quinta-feira (31), o magistrado declarou sua suspeição e determinou a redistribuição do caso, sem dar detalhes dos motivos.

No dia 19 de maio, a audiência foi suspensa após um dos advogados de defesa do acusado desobedecer a uma ordem do Juiz Garcete, titular da Vara.

“A comunicação também será feita ao Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 45, inciso VII, do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso do Sul”, esclarece. *Com informações do g1.

A reportagem tentou contato com o juiz, mas não obteve retorno até o momento.

Caso Sophia

No dia 26 de janeiro, a mãe levou Sophia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino, aonde a menina já chegou morta. O médico legista constatou que o óbito havia ocorrido cerca de sete horas antes. A morte está sendo investigada e deverá ir para júri popular.

