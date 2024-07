Caso Sophia: Defesa da mãe perde prazo de recurso e pede separação do julgamento

A defesa de Stephanie de Jesus da Silva, mãe de Sophia de Jesus Ocampo, de dois anos, desistiu do recurso que tentava evitar seu julgamento pelo Tribunal do Júri. O recurso, interposto fora do prazo, foi reconhecido como inválido pelos próprios advogados de Stephanie.

Os advogados de Stephanie reconheceram que o prazo para interposição do Recurso em Sentido Estrito (RESE) era 15 de dezembro de 2023. No entanto, o recurso foi apresentado apenas em 18 de dezembro de 2023. "Assim, contada a partir da intimação, a data limite para interposição do recurso é o dia 15 de dezembro de 2023, contudo a interposição do RESE ocorreu na data de 18 de dezembro de 2023", afirmaram em manifestação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Desistência - Diante da intempestividade do recurso, a defesa formalizou a desistência e solicitou que o TJMS envie o processo de volta ao juízo de origem para que o julgamento possa prosseguir. "Pelo exposto, requer a desistência do Recurso em Sentido Estrito interposto pela pronunciada STEPHANIE DE JESUS DA SILVA e, consequentemente, que seja determinado que a Secretaria do TJ/MS realize a separação/desmembramento do mesmo, remetendo os autos em relação à acusada ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito", declarou a defesa.

Julgamento - Com a desistência do recurso, o julgamento de Stephanie de Jesus da Silva deve ser marcado. No entanto, Christian Campoçano Leitheim, padrasto da menina e também réu no caso, recorreu da decisão, o que pode fazer com que Stephanie seja julgada separadamente de Leitheim, uma vez que o recurso dele ainda será analisado pelo TJMS.

