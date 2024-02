Chefes da penitenciária federal em Mossoró são afastados dos cargos

Após a fuga na Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) determinou, nesta quarta-feira (21), o afastamento preventivo dos chefes das divisões de Inteligência, de Segurança e Administrativa do local.

Foi utilizada como base a Lei nº 9.784, de 1990, que estabelece as normas básicas para a instauração e trâmite de processos administrativos contra servidores públicos federais.

Foi instaurado processo administrativo e o afastamento cautelar dos servidores por conta da fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, a primeira na história do sistema prisional federal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também