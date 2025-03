CNJ abre processo contra desembargador por desvios de conduta

Vinícius Santos com informações do CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou, nesta terça-feira (25), um processo administrativo disciplinar (PAD) contra o desembargador Sebastião de Moraes Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), para apurar supostos desvios de conduta. Ele é acusado de receber vantagens indevidas de um advogado com quem teria amizade íntima, além de praticar nepotismo.

O afastamento cautelar do magistrado, decidido pelo CNJ em agosto de 2023, foi mantido por unanimidade. O PAD foi aberto após o julgamento da Reclamação Disciplinar n. 0003517-37.2023.2.00.0000, com o relator sendo o corregedor nacional de justiça, ministro Campbell Marques.

Segundo o relator, existem indícios de que Sebastião Moraes Filho violou os deveres funcionais previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Código de Ética da Magistratura Nacional. A acusação se baseia no fato de o desembargador ter recebido, entre outras vantagens, duas barras de ouro do advogado Roberto Zampieri, que foi morto em dezembro de 2023. A investigação sobre o homicídio de Zampieri está sendo conduzida pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá e pode estar relacionada a decisões judiciais proferidas pelo TJMT.

Além disso, as investigações revelaram que o desembargador e o advogado trocaram 768 mensagens de celular entre junho e dezembro de 2023. Essas mensagens indicam uma amizade íntima entre ambos e discussões sobre processos que estavam sendo julgados pelo TJMT, com o advogado dando orientações sobre como o magistrado deveria proceder. A troca de mensagens também envolveu o pagamento de vantagens para o desembargador e seus familiares, o que caracteriza corrupção passiva.

O relator também observou que a esposa e um filho do desembargador, que estavam lotados em gabinetes de outros juízes, de fato trabalhavam no gabinete de Sebastião Moraes Filho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também