Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

CNJ abre processo disciplinar contra desembargadores em apuração de venda de sentenças

O prazo inicial da investigação é de 140 dias, podendo ser prorrogado

12 novembro 2025 - 10h12Sarah Chaves, com Folhapress
Agente da PF durante a operação - Agente da PF durante a operação -   (Foto: Sarah Chaves/JD1 Notícias)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu Processos Administrativos Disciplinares (PAD) contra os desembargadores Sideni Soncini Pimentel (aposentado) e Marcos José de Brito Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS). As investigações apuram suposto envolvimento dos magistrados em um esquema de venda de decisões judiciais, disfarçado por transações de gado.

A abertura dos procedimentos foi aprovada por unanimidade pelo plenário do CNJ, com base no voto do ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça. Mesmo após a aposentadoria voluntária de Sideni Soncini Pimentel, o processo contra ele foi mantido.

Ambos estão afastados do TJ-MS desde a Operação Última Ratio, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2024, que investiga corrupção ativa e passiva no tribunal.

Campbell apontou indícios de que Marcos Brito teria proferido decisões mediante vantagem indevida, utilizando o cargo de ouvidor para patrocinar interesses de terceiros. Ele teria movimentado valores em espécie sem registro bancário, comprado gado e insumos agropecuários, e pago arrendamentos em dinheiro vivo, levantando suspeitas de dissimulação de recursos ilícitos.

Sideni Pimentel é investigado por operações de compra e venda de bovinos em condições suspeitas, com movimentações incompatíveis com sua renda declarada, além da multiplicação patrimonial de seus filhos e contatos com advogado apontado como operador do esquema.

Brito afirmou que suas decisões foram colegiadas e revisadas por tribunais superiores. O advogado de Pimentel destacou que a aposentadoria do ex-desembargador visa demonstrar que ele não pretende interferir nas investigações e que provará sua inocência.

Um dos casos envolve a venda de 102 cabeças de gado por Pimentel a filhos do desembargador Vladimir Abreu da Silva, em 2018, fracionada em cinco notas fiscais. Embora registrada como transação rural legítima, a PF identificou indícios de disfarce para pagamento de propina, já que os compradores atuaram depois como advogados em processos relatados por Pimentel. A operação integra o suposto esquema que envolve outros magistrados, utilizando contratos agropecuários para mascarar vantagens indevidas.

O PAD no CNJ segue quatro etapas: instauração, instrução, manifestação e julgamento. Após distribuição a um relator, são colhidas provas e depoimentos, incluindo as oitivas de Pimentel e Brito.

O prazo inicial é de 140 dias, prorrogável conforme a complexidade. Durante o processo, os magistrados permanecem afastados com subsídio integral. Ao final, o plenário do CNJ pode aplicar advertência, censura, remoção, aposentadoria compulsória ou demissão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Equipe envolvida na conciliação -
Justiça
TRT finaliza processos longos de usina falida e garante direitos de trabalhadores em MS
Divulgação -
Interior
TJ leva serviços judiciais e sociais a Brasilândia e atende mais de 1,2 mil pessoas
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Política
TCE-MS estabelece plano de ação para reforçar fiscalização das "Emendas PIX"
UPA Coronel Antonino
Saúde
Ministério Público investiga condições precárias da UPA Coronel Antonino
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Desembargadora nega liberdade a jovem preso por execução no Pedrossian
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'