Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente

A decisão, relatada pelo conselheiro Marcello Terto, foi proferida após consulta que questionava a exigência de adesão conjunta entre credor e advogado em acordos diretos de precatórios

10 setembro 2025 - 12h11Vinícius Santos
Corregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMSCorregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMS   (Foto: Divulgação/TJMS)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que, em casos de precatórios com múltiplos beneficiários, os honorários advocatícios devem ser pagos de forma individualizada.

A decisão foi relatada pelo conselheiro Marcello Terto, em resposta à Consulta n. 0007361-92.2023.2.00.0000, julgada na 11.ª Sessão Virtual de 2025, encerrada em 29 de agosto. A consulta questionava se editais de acordos diretos de precatórios poderiam exigir a adesão conjunta do credor principal e do advogado titular dos honorários contratuais destacados.

Segundo Terto, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece que, quando há mais de um beneficiário, os valores devem ser liberados separadamente. Ele ressaltou que os honorários têm natureza alimentar e jurídica própria, conforme a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal e o Estatuto da Advocacia.

“O advogado tem o direito de aderir a acordos e receber seus valores independentemente da vontade do cliente”, afirmou.

Terto também destacou que exigir manifestação conjunta entre advogado e cliente para adesão a acordos viola a legislação vigente, as prerrogativas da advocacia e princípios constitucionais como legalidade, eficiência e segurança jurídica. “A Constituição Federal permite acordos ‘com os credores’, sem exigir anuência entre cotitulares. Vincular os honorários ao crédito principal fere a separação patrimonial e prejudica a efetividade da Justiça”, pontuou.

O conselheiro reforçou que qualquer cláusula que condicione o recebimento dos honorários à adesão conjunta do cliente é inadmissível. “Os créditos destacados devem ser tratados de forma independente, e os entes públicos e tribunais devem respeitar essa autonomia, evitando criar obstáculos administrativos não previstos em lei ou resolução. Isso garante o pleno exercício da advocacia e contribui para a celeridade e a eficiência na quitação dos precatórios”, disse.

Segundo Terto, a medida busca promover mais transparência e justiça na distribuição dos recursos, reforçando a autonomia dos advogados na negociação de seus honorários e protegendo os direitos dos credores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Sede do Gaeco - MPMS
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Ministro Luiz Fux -
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
Ex-presidente do TCE-MS Cícero Antônio de Souza.
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
 Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi
Justiça
Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande