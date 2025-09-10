CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que, em casos de precatórios com múltiplos beneficiários, os honorários advocatícios devem ser pagos de forma individualizada.

A decisão foi relatada pelo conselheiro Marcello Terto, em resposta à Consulta n. 0007361-92.2023.2.00.0000, julgada na 11.ª Sessão Virtual de 2025, encerrada em 29 de agosto. A consulta questionava se editais de acordos diretos de precatórios poderiam exigir a adesão conjunta do credor principal e do advogado titular dos honorários contratuais destacados.

Segundo Terto, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece que, quando há mais de um beneficiário, os valores devem ser liberados separadamente. Ele ressaltou que os honorários têm natureza alimentar e jurídica própria, conforme a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal e o Estatuto da Advocacia.

“O advogado tem o direito de aderir a acordos e receber seus valores independentemente da vontade do cliente”, afirmou.

Terto também destacou que exigir manifestação conjunta entre advogado e cliente para adesão a acordos viola a legislação vigente, as prerrogativas da advocacia e princípios constitucionais como legalidade, eficiência e segurança jurídica. “A Constituição Federal permite acordos ‘com os credores’, sem exigir anuência entre cotitulares. Vincular os honorários ao crédito principal fere a separação patrimonial e prejudica a efetividade da Justiça”, pontuou.

O conselheiro reforçou que qualquer cláusula que condicione o recebimento dos honorários à adesão conjunta do cliente é inadmissível. “Os créditos destacados devem ser tratados de forma independente, e os entes públicos e tribunais devem respeitar essa autonomia, evitando criar obstáculos administrativos não previstos em lei ou resolução. Isso garante o pleno exercício da advocacia e contribui para a celeridade e a eficiência na quitação dos precatórios”, disse.

Segundo Terto, a medida busca promover mais transparência e justiça na distribuição dos recursos, reforçando a autonomia dos advogados na negociação de seus honorários e protegendo os direitos dos credores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também