Justiça

CNJ julga improcedente pedido de juiz contra promoção de desembargador em MS

O relator do caso, conselheiro Pablo Coutinho Barreto, apontou ausência de provas concretas

16 setembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa - Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa -   (Foto: Reprodução/TRE-MS)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgou improcedente o Pedido de Providências do juiz Ariovaldo Nantes Corrêa contra o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), referente à promoção ao cargo de desembargador que beneficiou Alexandre Branco Pucci. 

Ariovaldo, que também disputava a vaga, solicitou inicialmente a anulação do julgamento do processo de promoção por merecimento nº 066.302.0001/2025, alegando diversas irregularidades.

O magistrado afirmou que o procedimento violou as Resoluções CNJ n.º 106/2010 e TJMS n.º 570, além dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

Ele denunciou suposta perseguição pessoal por ter se posicionado contrariamente a interesses de outros magistrados e apontou que o processo teria sido viciado por corrupção e improbidade administrativa. 

Ariovaldo também criticou o acesso às notas, afirmando que só as recebeu no dia da posse do candidato promovido, sem oportunidade de recurso. Além disso, questionou a atuação de quatro desembargadores — Sérgio Fernandes Martins, Elizabeth Rosa Baisch, Carlos Eduardo Contar e Jairo Roberto de Quadros — alegando suspeição devido a desentendimentos pessoais.

Posteriormente, o juiz desistiu do pedido principal de anulação do julgamento e manteve apenas o pedido alternativo, solicitando que o CNJ emitisse recomendação ao TJMS para que “siga criteriosamente as resoluções apontadas para as próximas promoções por merecimento, sobretudo para o cargo de desembargador, evitando campanha para candidato, pedido de voto e condutas semelhantes, bem como disponibilize as notas a todos os candidatos no dia do julgamento e as papeletas com as notas e os critérios utilizados para a avaliação em tempo razoável para eventual verificação por algum candidato.” 

Ariovaldo reiterou que houve apadrinhamento de candidatos indicados à lista tríplice e falta de publicidade na avaliação. Ao analisar o caso, o relator do processo, conselheiro Pablo Coutinho Barreto, concluiu que as alegações do juiz não apresentavam provas concretas. 

Segundo ele, as narrativas de perseguição e apadrinhamento careciam de lastro probatório mínimo, e a suposta suspeição dos desembargadores não encontrou respaldo fático ou jurídico. O conselheiro destacou, por exemplo, que a desembargadora Elizabeth Rosa Baisch havia atribuído pontuação alta ao requerente, acompanhada de elogios, enquanto as acusações contra os demais desembargadores não configuraram inimizade notória.

O relator também apontou que Ariovaldo não impugnou os critérios e informações de outros candidatos dentro do prazo legal, configurando preclusão temporal, e reforçou que o CNJ só pode intervir em casos de flagrante ilegalidade ou evidente parcialidade, não tendo competência para reavaliar o mérito das notas. 

O conselheiro ressaltou que os critérios adotados pelo TJMS eram objetivos e transparentes, baseados em desempenho, produtividade, presteza, aperfeiçoamento técnico e adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional, e que as fichas avaliativas foram disponibilizadas aos participantes de forma adequada.

Diante disso, o CNJ considerou que a promoção de Alexandre Branco Pucci estava em conformidade com as normas constitucionais e regulamentares, e que a renovação do processo não alteraria o resultado, visto que ele figurava pela terceira vez consecutiva em lista tríplice. 

Para o conselheiro relator, soma-se o fato de que o magistrado eleito já se encontra em exercício desde abril de 2025, e eventual intervenção deste Conselho, na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade, parcialidade no julgamento ou desvio de finalidade, acabaria por desrespeitar a autonomia administrativa dos tribunais. Ele determinou que após a comunicação, os autos sejam arquivados.

