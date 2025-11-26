CNJ marca julgamento disciplinar de Vladimir Abreu

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pautou para 9 de dezembro, às 10h, o início do julgamento disciplinar do desembargador Vladimir Abreu da Silva. O caso será analisado na 17ª Sessão Ordinária em plenário, com possibilidade de sustentações orais.

O processo, relatado pelo conselheiro Mauro Campbell Marques, tramita sob a Reclamação Disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional de Justiça.

A investigação tem como objetivo apurar possíveis infrações disciplinares relacionadas ao exercício do cargo, sem foco em responsabilização penal, mas na verificação de condutas funcionais. A abertura do processo disciplinar ocorre em meio ao desdobramento da Operação Última Ratio, deflagrada em outubro de 2024, que apura a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A operação levou ao afastamento de várias autoridades, entre elas o conselheiro do TCE-MS, Osmar Domingues Jeronymo, e os desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel e o próprio Vladimir Abreu da Silva. As decisões seguem válidas por determinação do ministro do STF, Cristiano Zanin Martins.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também