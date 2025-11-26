Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

CNJ marca julgamento disciplinar de Vladimir Abreu

A investigação tem como objetivo apurar possíveis infrações relacionadas ao exercício do cargo

26 novembro 2025 - 12h00Sarah Chaves
Desembargador Vladimir de AbreuDesembargador Vladimir de Abreu   (TRE-MS)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pautou para 9 de dezembro, às 10h, o início do julgamento disciplinar do desembargador Vladimir Abreu da Silva. O caso será analisado na 17ª Sessão Ordinária em plenário, com possibilidade de sustentações orais.

O processo, relatado pelo conselheiro Mauro Campbell Marques, tramita sob a Reclamação Disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional de Justiça.

A investigação tem como objetivo apurar possíveis infrações disciplinares relacionadas ao exercício do cargo, sem foco em responsabilização penal, mas na verificação de condutas funcionais. A abertura do processo disciplinar ocorre em meio ao desdobramento da Operação Última Ratio, deflagrada em outubro de 2024, que apura a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A operação levou ao afastamento de várias autoridades, entre elas o conselheiro do TCE-MS, Osmar Domingues Jeronymo, e os desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel e o próprio Vladimir Abreu da Silva. As decisões seguem válidas por determinação do ministro do STF, Cristiano Zanin Martins.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Álvaro Rezende/Secom
Justiça
MS determina repasse extraordinário ao Fundo de Provisão de Recursos
Vítima Marcelo Saracho Gonçalves -
Justiça
Justiça libera suspeitos de homicídio no Los Angeles por falta de provas
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Presidente do Tribunal de Justiça - Dorival Pavan /
Justiça
Iniciativas do TJMS em tecnologia e gestão são premiadas no Prêmio Inovação J.Ex
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis enfrentam júri nesta quarta por matar Pâmela com fogo em Campo Grande
Investigado por jogo do bicho, pai de deputado estadual ganha prisão domiciliar
Justiça
Investigado por jogo do bicho, pai de deputado estadual ganha prisão domiciliar
Momento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique Beltrão
Justiça
Após julgamento, "Drama" sai absolvido da acusação de homicídio em Campo Grande
Bolsonaro ficará em regime fechado na PF
Justiça
Preso, Bolsonaro cumprirá pena de trama golpista na PF; generais também são presos
Sede do CNJ -
Justiça
Mulheres vítimas de violência poderão pedir medidas protetivas pela internet, diz CNJ
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Condenado por improbidade, ex-prefeito de Douradina deve pagar mais de R$ 100 mil

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado