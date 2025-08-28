CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero

A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), recebeu nesta semana, em cerimônia realizada em Brasília (DF), o Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, na categoria Magistrados(as). A premiação é concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e reconhece boas práticas no combate à violência contra a mulher.

O prêmio homenageia a memória da juíza Viviane Vieira do Amaral, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vítima de feminicídio em dezembro de 2020, e contempla seis categorias: tribunais; magistrados(as); atores do sistema de Justiça Criminal; organizações não governamentais; mídia; e produção acadêmica.

A desembargadora destacou que o Monitor da Violência contra a Mulher é resultado de uma parceria entre o TJMS, por meio da Coordenadoria da Mulher, e o Governo do Estado, via Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“A leitura dos referidos dados possibilita o fomento de políticas públicas mais assertivas, produção acadêmica e subsídio para a atuação do sistema de justiça. O reconhecimento do CNJ a esta iniciativa muito nos alegra e evidencia que estamos no caminho certo, em especial, no que concerne à integração com demais órgãos e instituições, a fim de obtermos resultados mais efetivos no combate à violência de gênero contra a mulher”, afirmou a magistrada.

Ela também ressaltou a importância do apoio institucional recebido: “Agradeço o apoio do Presidente do TJMS, desembargador Dorival Rento Pavan, bem como ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e toda sua equipe, que possibilitaram a criação desta ferramenta que está se consolidando como indispensável fonte de pesquisa para resultados mais concretos”.

O TJMS destacou que a iniciativa da Coordenadoria da Mulher e da desembargadora é exemplo do compromisso do Judiciário estadual com políticas públicas eficazes e com a integração entre instituições na luta contra a violência de gênero.

O que é? O Monitor da Violência contra a Mulher foi lançado em janeiro de 2025 e centraliza informações de boletins de ocorrência, processos judiciais, medidas protetivas e registros históricos dos últimos dez anos. O sistema utiliza ferramentas de Business Intelligence (BI) para analisar dados sobre violência doméstica, feminicídios, estupros e outros crimes contra a mulher, consumados ou tentados, e está disponível nos sites do TJMS e da Sejusp.

