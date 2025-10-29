Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

CNJ promove mutirão de sessões para julgar processos de racismo e homicídios

Estão previstas mais de 4.500 sessões a nível nacional, e a meta é reduzir, no mínimo, 20% do acervo de processos que tratam da temática durante o Mês da Consciência Negra

29 outubro 2025 - 10h38Vinícius Santos
Sede do CNJ - Sede do CNJ -   (Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai realizar, em novembro, um mutirão de julgamentos de processos relacionados à temática racial e de crimes contra a vida. As iniciativas foram anunciadas pelo presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, durante a 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada na tarde de terça-feira (28/10).

De acordo com o ministro, as ações seguem a diretriz de gestão voltada a priorizar a atividade-fim jurisdicional. “Em primeiro lugar, será realizado o Mês da Consciência Negra, marco de reflexão crítica e ação, por meio do qual renovamos nosso compromisso com a promoção da equidade racial e o enfrentamento do racismo estrutural”, destacou Fachin.

Durante todo o mês, os tribunais brasileiros participarão do Mutirão Racial, iniciativa inspirada em experiência exitosa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Na prática, a ação consiste em um esforço concentrado de julgamento e impulsionamento de processos relacionados à temática racial e às comunidades quilombolas.

O ministro ressaltou que, nesta primeira etapa, a meta é reduzir, no mínimo, em 20% o acervo de processos que tratam da temática racial, com atenção especial aos delitos de injúria racial. “Essa meta será expandida no próximo ano, de modo a consolidar uma ação permanente e estruturada rumo a uma justiça que contribua para a construção de uma sociedade livre de racismo e de todas as formas de discriminação”, complementou.

Tribunal do Júri

Outra frente de atuação do CNJ em novembro é o Mês Nacional do Júri. Instituída pela Portaria CNJ n. 69/2017, a iniciativa busca promover a celeridade e a efetividade dos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, além de valorizar magistrados, servidores, integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e, sobretudo, os jurados, cuja participação cidadã dá sentido à Justiça.

Fachin explicou que o CNJ orienta a ação coordenada dos tribunais em todo o país para a realização de mutirões de sessões de julgamento. Até o momento, estão previstas mais de 4.500 sessões. 

“Seguimos no propósito de garantir que o Tribunal Popular cumpra plenamente sua vocação democrática: julgar com celeridade e dignidade os crimes contra a vida, em respeito à Constituição e à sociedade brasileira”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Política
Câmara aprova projeto e falsificação de bebidas pode dar até 15 anos de prisão
STJ -
Justiça
STJ reverte condenação de segurança que furtou leite e fraldas para a filha
Rodrigo Velloso Cabral, Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca -
Polícia
Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação
Ministério Público Federal (MPF) -
Justiça
MPF manda Conselho de Educação Física de MS demitir temporários
Local onde o corpo estava na residência
Justiça
TJ solta preso por tráfico durante investigação de homicídio brutal em Campo Grande
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Justiça
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Ministro Flávio Dino -
Brasil
STF determina campanha educativa sobre acesso e fiscalização de emendas parlamentares

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer