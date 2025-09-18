CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) foi reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o 1º lugar na categoria Atuação Finalística IX – Cidadania e Direitos Humanos do Prêmio CNMP 2025. A premiação destacou o projeto “Ressignificar”, criado para oferecer atendimento psicológico gratuito a vítimas de crimes violentos e seus familiares.

A iniciativa foi idealizada pela promotora de Justiça Renata Goya, com apoio das promotoras Lívia Carla Guadanhim Bariani e Clarissa Carlotto Torres. O projeto funciona no Núcleo de Apoio de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), em Campo Grande, em parceria com a Faculdade Insted, por meio do curso de Psicologia. O atendimento pode ser presencial ou remoto.

O “Ressignificar” foi implantado em novembro de 2023 e tem como proposta ir além da responsabilização do agressor, oferecendo acolhimento integral em ambiente seguro, voltado à escuta ativa e à reconstrução emocional. Entre os resultados já observados estão a redução do sofrimento, a melhora da autoestima e a reintegração social de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o CNMP, a premiação tem como objetivo valorizar práticas inovadoras que aproximam o Ministério Público da sociedade e estimulam a melhoria constante de seus serviços.

Esta foi a 13ª edição do Prêmio CNMP, que reconhece projetos alinhados ao Plano Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP) e ao Plano Nacional de Atuação Estratégica (PNAE). O projeto do MPMS foi considerado uma referência em acolhimento às vítimas e apontado como iniciativa com potencial de ser replicada em todo o país.

