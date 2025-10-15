Cobranças indevidas de valores irrisórios não configuram dano moral, diz TJMS

Cobranças indevidas de valores “ínfimos” não dão direito à indenização por dano moral, tem decidido a Justiça de Mato Grosso do Sul. O entendimento responde a ações de advogados e clientes que solicitam indenizações por cobranças de valores irrisórios.

Um dos casos que exemplifica essa situação ocorreu em Fátima do Sul. Um advogado ingressou com ação de indenização solicitando R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29 — totalizando apenas R$ 4,58.

Apesar do pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, o Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado de que valores irrisórios, por si só, não configuram abalo capaz de gerar indenização.

Segundo a Justiça, o objetivo é evitar a banalização do instituto do dano moral, que deve ser reservado a situações em que há efetiva ofensa à dignidade, constrangimento, humilhação ou prejuízo significativo ao consumidor.

A tese que prevalece na Justiça estadual é clara: a mera cobrança indevida, quando de pequeno valor e sem repercussão concreta na esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Em diversos recursos julgados, o TJMS tem ressaltado que, para que exista obrigação de indenizar, é necessário o preenchimento de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil.

O tribunal reforça, com base em entendimentos de doutrinadores como Caio Mário da Silva Pereira, que “o ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal”, mas apenas quando há efetiva lesão a um bem jurídico relevante, não bastando o mero desconforto ou aborrecimento cotidiano.

O TJMS afirma que a Justiça pode até reconhecer erro das partes envolvidas nas cobranças indevidas, mas não aplica o dever de indenização às vítimas.

Em sentença recente, o juízo de Dourados reconheceu a falha cometida por instituição financeira em descontos indevidos sob a rubrica “tarifa de comunicação”, determinando a restituição em dobro do valor cobrado — R$ 22,01 —, mas rejeitou o pedido de indenização moral.

Segundo a decisão, “não houve abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais”. A Justiça tem reiterado que a indenização por dano moral não deve servir como meio de enriquecimento sem causa, mas como forma de compensar situações efetivamente lesivas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também