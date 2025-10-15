Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Cobranças indevidas de valores irrisórios não configuram dano moral, diz TJMS

Para a Justiça estadual, o dano moral não deve servir como meio de enriquecimento sem causa, especialmente em resposta a ações judiciais

15 outubro 2025 - 13h13Vinícius Santos com informações do TJMS
Dinheiro - Dinheiro -   (Foto: Ilustrativa / Getty Images)

Cobranças indevidas de valores “ínfimos” não dão direito à indenização por dano moral, tem decidido a Justiça de Mato Grosso do Sul. O entendimento responde a ações de advogados e clientes que solicitam indenizações por cobranças de valores irrisórios.

Um dos casos que exemplifica essa situação ocorreu em Fátima do Sul. Um advogado ingressou com ação de indenização solicitando R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29 — totalizando apenas R$ 4,58.

Apesar do pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, o Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado de que valores irrisórios, por si só, não configuram abalo capaz de gerar indenização. 

Segundo a Justiça, o objetivo é evitar a banalização do instituto do dano moral, que deve ser reservado a situações em que há efetiva ofensa à dignidade, constrangimento, humilhação ou prejuízo significativo ao consumidor.

A tese que prevalece na Justiça estadual é clara: a mera cobrança indevida, quando de pequeno valor e sem repercussão concreta na esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável. 

Em diversos recursos julgados, o TJMS tem ressaltado que, para que exista obrigação de indenizar, é necessário o preenchimento de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil.

O tribunal reforça, com base em entendimentos de doutrinadores como Caio Mário da Silva Pereira, que “o ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal”, mas apenas quando há efetiva lesão a um bem jurídico relevante, não bastando o mero desconforto ou aborrecimento cotidiano.

O TJMS afirma que a Justiça pode até reconhecer erro das partes envolvidas nas cobranças indevidas, mas não aplica o dever de indenização às vítimas.

Em sentença recente, o juízo de Dourados reconheceu a falha cometida por instituição financeira em descontos indevidos sob a rubrica “tarifa de comunicação”, determinando a restituição em dobro do valor cobrado — R$ 22,01 —, mas rejeitou o pedido de indenização moral.

Segundo a decisão, “não houve abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais”. A Justiça tem reiterado que a indenização por dano moral não deve servir como meio de enriquecimento sem causa, mas como forma de compensar situações efetivamente lesivas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sideni Soncini Pimentel -
Justiça
Desembargador Sideni Pimentel se aposenta antecipadamente do TJMS
Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos -
Justiça
Justiça solta acusado de matar irmãos gêmeos a tiros em Campo Grande
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil
Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Interior
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Medidor de energia -
Cidade
MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Motorista que causou acidente com 4 mortos na BR-060 vai a júri popular; veja a data
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Justiça
Hospital Universitário da Capital é condenado a pagar adicional de insalubridade a médicos
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã