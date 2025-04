Collor ficará preso em ala especial em Maceió

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta sexta-feira (25), que o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor ficará preso em ala especial em presídio de Maceió, capital de Alagoas, onde reside.

Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira ao tentar embarcar para Brasília no aeroporto de Maceió, e passou por audiência de custódia durante a manhã. A decisão de Moraes ocorre após ser decidido que o ex-presidente seria preso.

Segundo o ministro, a Lei de Execuções Penais autoriza o preso a cumprir a pena no local de domicílio, ou seja, Collor será transferido para o presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, onde ficará em uma ala especial.

O ex-presidente foi condenado em 2023 pelo STF por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e ter recebido R$ 20 milhões em vantagens indevidas em contratos da empresa.

