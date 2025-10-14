Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe

Saiba Mais Justiça Bolsonaro pega a maior pena na trama golpista; veja a lista dos condenados e suas punições

Começou nesta terça-feira (14/10) no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento da Ação Penal (AP) 2694, que envolve o Núcleo 4 da tentativa de golpe.

Este grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de espalhar desinformação e atacar instituições para criar condições para a ruptura da ordem democrática. O julgamento deve se estender até a próxima semana.

Quem são os acusados - O Núcleo 4 é formado por sete réus, que respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado:

- Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército

- Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal

- Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército

- Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército

- Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal

- Reginaldo Abreu, coronel do Exército

Segundo a denúncia da PGR, os réus atuaram para disseminar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar autoridades e instituições, configurando tentativa de golpe.

Como será a sessão - A sessão começou com a leitura do relatório pelo ministro-relator Alexandre de Moraes. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará a exposição da acusação.

Depois, as defesas de cada réu terão até uma hora para apresentar seus argumentos, seguindo a ordem alfabética. Após o intervalo para almoço, o presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, dará início à segunda parte da sessão.

Votação - Encerradas as sustentações orais, o relator Alexandre de Moraes apresentará seu voto, analisando fatos, provas e argumentos, e decidirá se os réus devem ser condenados ou absolvidos.

Os demais ministros votam na seguinte ordem de antiguidade: Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Turma, Flávio Dino. A decisão final é tomada por maioria de votos. Caso haja condenação, o relator apresentará proposta de fixação das penas, que também será submetida a votação.

Cronograma das sessões reservadas

- 14/10 – 9h às 12h / 14h às 19h

- 15/10 – 9h às 12h

- 21/10 – 9h às 12h / 14h às 19h

- 22/10 – 9h às 12h

Contexto - O julgamento do Núcleo 4 ocorre após a conclusão do Núcleo 1, cujo julgamento terminou em 11/9, com a condenação de todos os oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Núcleo 3, composto por 10 réus, começa a ser julgado em 11/11 e tem previsão de término em 19/11. Já o Núcleo 2 terá sessões entre 9 e 17/12.

Transmissão - O julgamento é presencial e transmitido ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube, permitindo que a população e interessados acompanhe todas as fases do julgamento. Veja:

