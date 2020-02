Com laudo médico a “distância", defesa quer soltar Name

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgará na próxima terça-feira (4), o pedido do Ministério Público Estadual para que o processo contra Jamil Name tramite na 1° Vara Criminal de Campo Grande.



Além da mudança de Vara Criminal solicitada pelo MP, a defesa de Name, apela para uma possível prisão domiciliar devido problemas de saúde do réu, argumento que foi aceito pelo juiz federal responsável pelo presídio de Mossoró, porém suspenso pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que ordenou a permanência do preso em Mossoró.



De acordo com o médico urologista e ex-vereador, Jamal Mohamed Salem, o laudo feito e apresentado pela defesa de Jamil Name segue as prescrições do exames feito na penitenciária, onde Name apresenta diabetes descompensada, pressão alta, além de lesões no corpo que precisam de cuidados especiais que não são disponibilizados na penitenciária de Mossoró onde ele permanece preso.



Jamal admitiu, porém, que não chegou a realizar consulta para Name no presídio. O laudo “a distância", foi baseado em informações de outros exames realizados na penitenciária de Mossoró.

