Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Com orçamento de R$ 2,4 milhões, contas do Cidecol são rejeitadas pelo TCE-MS

Tribunal responsabilizou Ronaldo José Severino de Lima, presidente do consórcio em 2019, pelas irregularidades

08 setembro 2025 - 11h12Vinícius Santos
Sede do TCE-MS - Sede do TCE-MS -   (Foto: Mary Vasques)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste (Cidecol), referentes ao exercício de 2019. O responsável à época era Ronaldo José Severino de Lima, então presidente do consórcio.

Com orçamento de R$ 2,4 milhões, a prestação foi reprovada devido a inconsistências nos demonstrativos, divergências nos registros contábeis e saldos que comprometeram a escrituração das contas públicas.

Como consequência, o ex-presidente foi multado em 40 Uferms, o equivalente a aproximadamente R$ 2.104, considerando o valor da unidade em setembro deste ano (R$ 52,62).

Além da multa, o TCE fez recomendações ao atual gestor para que cumpra prazos de entrega das contas, mantenha o controle contábil e bancário, assegure a fidedignidade das informações e encaminhe toda a documentação exigida, incluindo as Notas Explicativas previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O TCE-MS também julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste (Cidecol), referentes ao exercício de 2020, sob responsabilidade de José Robson Samara Rodrigues de Almeida, presidente do consórcio à época.

Pelas inconsistências nos demonstrativos, divergências nos registros contábeis e diferenças no saldo das contas, que resultaram na escrituração de forma irregular, foi aplicada multa de 40 Uferms ao ex-presidente.

As decisões foram unânimes, com relatoria do conselheiro Jerson Domingos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Veja a agenda de atendimento da Justiça Itinerante nos bairros nesta semana
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Juiz manda cessar aplicação de multas via radares e vê indícios de irregularidades
Fórum de Campo Grande
Justiça
"Márcio Doidão" é condenado a 16 anos de prisão por assassinar adolescente na Capital
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Viatura PCMS -
Justiça
Sem autoria definida, investigação de homicídio no Vila Santa Eugênia é encerrada

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026