Com sessão extraordinária, TSE inicia Ano Judiciário de 2026 nesta segunda

Acontece nesta segunda-feira (2) a sessão extraordinária de abertura do Ano Judiciário de 2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A solenidade está prevista para ocorrer a partir das 18h (horário de Brasília).

A convocação foi feita pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. Na primeira sessão do ano, nove processos estão pautados para julgamento pelos ministros, podendo a pauta sofrer alterações até o início da sessão.

Com a abertura dos trabalhos, os prazos processuais são retomados. Durante o recesso forense, que ocorreu entre 20 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, os prazos dos processos em tramitação no Tribunal ficaram suspensos.

Assim, os prazos que se iniciariam ou se encerrariam nesse período foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil após o recesso, conforme estabelece a Portaria TSE nº 552/2025.

O Plenário do TSE também retoma as sessões ordinárias administrativas e jurisdicionais de julgamento de processos às terças-feiras, a partir das 19h, e às quintas-feiras, às 10h, no edifício-sede do Tribunal, em Brasília (DF).

Todas as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do TSE no YouTube e pela TV e Rádio Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também