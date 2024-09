Comarca de Aparecida do Taboado abre inscrições para estágio de Direito

As inscrições para o processo seletivo de estágio na comarca de Aparecida do Taboado, destinado a estudantes de Direito, vão até o dia 20 de setembro e devem ser feitas presencialmente na secretaria do Foro da comarca, das 12 às 18 horas.

Podem se inscrever estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino público ou privado, do quinto ao oitavo semestre.

As provas serão realizadas no dia 22 de setembro, domingo, às 8 horas, na Escola Estadual Ernesto Rodrigues, na Av. dos Estudantes, e serão compostas por 10 questões de Direito, 10 questões de Língua Portuguesa e uma dissertação sobre noções de Direito.

O gabarito está previsto para ser divulgado no dia 24 de setembro, terça-feira, e o resultado final com a listagem de candidatos será afixado na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 25 de setembro. Será considerado aprovado o candidato que obtiver percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos da prova.

O estágio terá carga horária de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira, e o estudante selecionado receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor a ser estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.

O estagiário auxilia nos trabalhos das varas e ao mesmo tempo convive com a rotina da atividade para qual se prepara. A administração do TJMS, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção dessas contratações para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também