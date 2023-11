Comarca de Bonito abre inscrições para seleção de estagiário de Direito

Sarah Chaves, com informações do TJMS

Estão abertas as inscrições até o dia 30 de novembro, para o processo seletivo de estagiários na área de Direito na comarca de Bonito, destinado a estudantes regularmente matriculados do 1º ao antepenúltimo semestre em instituições de ensino superior públicas ou particulares.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca, das 13 às 18 horas, e as provas serão no dia 3 de dezembro, das 8 às 13h30, no plenário do Tribunal do Júri, no prédio do Fórum, que fica na Rua Clóvis Cintra, 1.035, na Vila Donária, em Bonito.

O estágio terá duração de um ano e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

A prova será dissertativa, de até 50 linhas, e terá caráter eliminatório e classificatório. O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o início da prova. O resultado será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas e a listagem com nome e pontuação de cada candidato classificado será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 6 de dezembro.

O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.

