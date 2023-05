Começa nesta terça-feira o primeiro julgamento de Thiago Brennand

Começa nesta terça-feira (30) o primeiro julgamento do empresário Thiago Brennand, em formato virtual, no caso em que ele é acusado de estuprar uma norte-americana que mora no Brasil.

Brennand está preso no Brasil desde 29 de abril, após ser preso nos Emirados Árabes Unidos, onde ficou foragido por oito meses após ter fugido do país.

A Justiça vai ouvir o depoimento da norte-americana, das testemunhas e do acusado.

No total, Brennand responde a oito processos pelos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação.

